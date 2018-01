Caos rifiuti, centinaia di sacchi mai raccolti a Settimo Torinese in questi giorni di festa.

Settimane difficile quelle delle festività per Settimo Torinese. Infatti, anche la raccolta rifiuti ha subito delle modifiche che hanno mandato in tilt il sistema di raccolta. E la situazione, inevitabile, è quella delle foto. Scatti che parlano da sole, senza bisogno di commenti. Solo tantissimi sacchi della spazzatura rimasti nelle isole ecologiche in attesa del ritiro.

La polemica

E naturalmente in città le polemiche non si sono fatte aspettare. Sui social, infatti, anche nei gruppi della città sono state spese numerose parole negative. Tantissime critiche, molti i disagi vissuti tra Natale, Capodanno e l’Epifania. Ora la città però spera che, con il termine di queste feste, la situazione torni alla normalità e che tutto riprenda il normale corso.