Disagi rifiuti è cambiato l’operatore della raccolta differenziata.

Disagi rifiuti

I social network sono stati ancora una volta l’amplificatore per le lamentele dei residenti che hanno evidenziato alcuni mancati passaggi per la raccolta dei rifiuti. Nei giorni scorsi, infatti, sono tantissimi i cittadini settimesi che hanno segnalato una serie di mancati passaggi per la raccolta rifiuti.

Cambia l’operatore

La ragione di alcuni disservizi è legata al cambio di operatore per la raccolta dei rifiuti sul territorio di Settimo. A comunicarlo è proprio la Seta Spa di via Verga, la società che gestisce il servizio di raccolta. «A seguito della rinuncia fatta da Econord a continuare a effettuare le raccolte differenziate nel comune di Settimo, e con l’imminente cambio di fornitore, ci sono stati alcuni disservizi». Che riguardano, soprattutto, la raccolta della plastica e del vetro

I servizi di raccolta

«La raccolta plastica nel comune di Settimo – spiega Seta Spa – nella zona 4 (giovedì) e nella zona 5 (mercoledì) dovrebbe essere stata completamente recuperata». «La raccolta vetro nel comune di Settimo nella zona 5 e nella zona 6 verrà recuperata. Limitatamente ai contenitori esposti su strada e isole ecologiche aperte, nel pomeriggio. (2 squadre saranno attive nella zona 5 e 2 squadre nella zona 6)». «Le raccolte nel Comune di Settimo per la giornata odierna e di sabato dovrebbero essere, per quanto possibile, regolari».