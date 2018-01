Funerali Mario Sala, le esequie celebrate domani, venerdì 29 dicembre, a Settimo.

Funerali Mario Sala, la cerimonia religiosa

Sono previsti per domani mattina, venerdì 29 dicembre, i funerali di Mario Sala, memoria storica della città. Alle 9,10 ci sarà la partenza del feretro dall’ospedale di Chivasso, con arrivo e sosta alle 9,40 presso l’abitazione di via Italia 82. Da qui partirà il corteo a piedi, fino a raggiungere la parrocchia di San Pietro in Vincoli, dove alle 10 sarà officiata la funzione religiosa.

Il rosario

Questa sera (giovedì 28), invece, alle ore 18,45, sempre nella parrocchia di San Pietro in Vincoli, sarà recitato il rosario. Per volontà della famiglia eventuali offerte che saranno raccolte verranno destinate a favore della ricerca scientifica per sconfiggere il cancro.

Il cordoglio della città

Mario Sala è stato il fondatore dell’omonima officina e poi concessionaria Piaggio. Alla sua immagine è indissolubilmente legata la storia del motociclo Vespa in Città. Sono tanti, in queste ore, i messaggi di cordoglio che la famiglia sta ricevendo, a testimonianza dell’affetto che Settimo aveva per lui.