Lady Diana, una mostra particolare con gli studenti dello Ied

Lady Diana

E’ dedicata a Lady Diana.la mostra che sarà inaugurata giovedì 11 gennaio alle ore 17 alla Reggia di Venaria Reale. In pratica è l’esposizione a cura degli studenti del secondo anno della Scuola di Moda dell’Istituto Europeo di Design di Torino, sotto la supervisione dei docenti Fabrizio Modina e Maurizio Francesconi.

Icona di bellezza

Questa esposizione si inserisce all’interno della mostra Lady Diana, no spirito libero che appunto vuole svelare il vero volto di questa principessa molto amata dai sudditi. Ma molto meno dalla Regina e dall’entourage. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino all’11 febbraio. Prenotazione obbligatoria.

I dettagli

Il capo di abbigliamento e i sette accessori/gioielli prodotti dagli studenti IED sono il frutto della loro interpretazione dello stile della moglie del principe Carlo. Proprio lei, la principessa che difficilmente sopportava le costrizioni dell’ambiente di corte e che per questo è diventata un’icona mondiale, ispirazione per artisti e stilisti di ogni generazione che l’hanno resa protagonista delle copertine di riviste come Vogue, Vanity Fair,