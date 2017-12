Parco Niemeyer, Protocollo sottoscritto tra Comune di San Mauro e Torino

Parco Niemeyer, la firma

E’ stata sottoscritta questa mattina la firma del Protocollo per il Parco Niemeyer, tra il Comune di San Mauro ed il Comune di Torino. A sottoscriverlo, Licia Nigrogno, assessore sanmaurese e Guido Montanari, vice sindaco di Torino. Ad ospitare l’evento, l’edificio Burgo.

L’obiettivo

E’ stato finanziato un concorso finalizzato a creare un progetto di riqualificazione del territorio, che puntasse a dare spazio anche alle Periferie. L’idea, infatti, è stata quella di creare un parco connettivo, per riunire in sé le diverse funzioni già presenti nell’area, attraverso un sistema di relazione tra ambiti, per creare un “continuum verde” nelle aree periferiche tra Torino e San Mauro. Il secondo scopo, dunque, riguarda il potenziamento delle funzioni museali, con la creazione di un polo museale, che consideri anche il Museo Aurora.

La viabilità

Nell’ambito dei progetti l’intento è anche quello di realizzare una rete di viabilità secondaria, tra le aree a parco, le funzioni museali e le zone residenziali. Tutto questo, attraverso un sistema di mobilità dolce, in previsione di uno svincolo lungo la Sp 11.