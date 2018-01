Ponte sul Po, è stato piazzato il primo pesante modulo, ora i lavori entrano nel vivo.

Ponte sul Po

E’ stato piazzato ieri il primo grosso modulo di collegamento del ponte sul Po. I lavori stanno dunque procedendo a pieno regime, rispettando il crono-programma, già confermato nella giornata di ieri, mercoledì 10 gennaio. L’attesa per la riapertura al traffico, quindi, sta finalmente per terminare per terminare. Stando a quanto annunciato da Città Metropolitana, dunque, la riapertura al traffico potrebbe avvenire nella giornata dal prossimo 25 gennaio, a conclusione di tutti i passaggi previsti.

La curiosità

Numerosi sono i curiosi che in questi giorni, sia sul lato di Settimo che dalla parte di Castiglione, si stanno fermando al margine del cantiere per assistere all’evolversi dei lavori. L’impatto visivo con la grossa gru montata per trasportare i moduli prefabbricati sino all’innesto del ponte, è davvero imponente.

L’attesa

La riapertura del ponte sul Po certamente servirà a dare una risposta concreta anche al problema del traffico. In questo ultimo anno, infatti, davvero pesanti sono state le code sia verso San Mauro che verso San Raffaele. Gli stessi sindaci, durante il loro sopralluogo effettuato il 4 gennaio, hanno sottolineato l’importanza di questo aspetto.