Un anno in foto ecco il nostro 2017.

Un anno in foto

Si è appena concluso un altro anno. In attesa di festeggiare l’arrivo del 2018 ripercorriamo i momenti che hanno caratterizzato l’anno che si sta concludendo. Il 2017 è stato dominato, su tutto il territorio, da eventi che hanno investito il mondo del lavoro e da drammatici episodi di cronaca nera. Ecco i momenti più importanti che hanno riguardato i nostri comuni.

Gennaio

Settimo sfiora il titolo di Capitale italiana della Cultura per il 2018. La sfida lanciata dal nostro comune con il suo dossier presentato per partecipare al bando ministeriale porta Settimo lontano. Alla fine vince Palermo, ma la Città della penna ha conquistato il secondo posto nella classifica delle città culturali italiane.

Febbraio

Crisi del lavoro alla Armani. Dopo l’annuncio di circa 120 esuberi allo stabilimento Gruppo Armani Operations di strada Cebrosa, i lavoratori sono scesi in piazza per protestare contro le decisioni di ristruttazione dell’importantissima azienda di moda.

Marzo

Inaugurato il Torino Outlet Village. Dopo anni di attesa è arrivato il primo tassello del progetto di “Laguna Verde”, ai confini tra Settimo e Torino. Il Torino Outlet Village è, da subito, diventato un punto di riferimento per i consumatori. Il polo commerciale del lusso promette di essere un’importante meta anche per consumatori in arrivo in Piemonte dall’estero.

Aprile

Guerra tra autisti e Comune. Le frequenti discussioni tra gli autisti degli scuolabus e i dirigenti del Comune di San Mauro portano alla rottura definitiva dei rapporti. Comincia una lunga scia di scioperi che causano disagi e disservizi alle famiglie degli studenti. Il sindaco Bongiovanni intanto annuncia l’esternalizzazione del servizio. Il caso arriverà in Procura nel mese di novembre.

Maggio

Il dramma del piccolo Giovanni di Settimo. Il 30 maggio Settimo si sveglia sotto shock. Un neonato partorito all’alba è stato ritrovato in fin di vita sull’asfalto di via Turati 2. Il dramma si è trasformato in orrore poche ore dopo, quando il neonato è morto all’ospedale Regina Margherita. La stessa sera i carabinieri hanno arrestato Valentina Ventura, la giovane donna che lo aveva partorito poche ore prima e che, dalle ricostruzioni, lo ha lanciato dal balcone. Tutta la Città ha voluto simbolicamente adottare il bambino a cui è stato dato il nome di Giovanni Di Settimo.

Giugno

Disperata, si è data fuoco all’Inps. Il mese di giugno è stato caratterizzato da un altro dramma. Si tratta di quello di Concetta Candido, settimese ed ex addetta alle pulizie del locale BeFed di via Ariosto. Disperata per le sue condizioni e per l’assegno di disoccupazione che, dopo mesi di attesa, non aveva ancora ricevuto, si è cosparsa di alcool e si è data fuoco all’Inps di Torino. Dopo giorni di lotta per la vita, Concetta adesso sta bene. E’ ricoverata all’ospedale di Settimo dove lotta per tentare di tornare ad una vita normale.

Luglio

Scacco allo spaccio di droga. L’attività dei carabinieri della Compagnia di Chivasso è continua e finalizzata alla prevenzione, oltre che alla repressione, dei reati. Nel corso dell’estate i carabinieri della stazione di Castiglione, inoltre, hanno effettuato una lunga serie di sequestri di sostanze stupefacenti. In poche settimane, infatti, i militari sono riusciti a sequestrare circa 3 chilogrammi di droga, tra hashish e marijuana, destinata allo spaccio sul territorio.

Agosto

Clamore per una siringa davanti a scuola. Ha avuto un grande clamore il ritrovamento di una siringa davanti alla scuola di via Del Porto a San Mauro. Una questione che ha fatto assolutamente tornare in primo piano la questione sicurezza in tutto il quartiere. Le preoccupazioni, dunque, hanno riguardato non solo i genitori degli allievi della scuola, ma tutti i residenti. Questi ultimi, infatti, non hanno mancato di sollevare il caso sui social network.

Settembre

Il vicesindaco “silurato”. Davide Ansaldo, apprezzato assessore e vicesindaco di Marco Bongiovanni, viene sfiduciato proprio dal primo cittadino di San Mauro. Tra le motivazioni espresse dal sindaco, inoltre, vi è l’insoddisfazione per il lavoro svolto da Ansaldo nei 16 mesi al governo della Città. A lui subentrerà poi il chivassese Raffaele Quitadamo, già assessore alle politiche sociali. Una scelta che non ha però avuto il sostegno di tutti.

Ottobre

Ucciso da una coltellata alla gola. Maurizio Gugliotta, papà di 51 anni di Settimo, è stato ucciso mentre si trovava al Suk di via Carcano a Torino. A colpirlo con un fendente alla gola è stato un giovane extracomunitario. La notizia ha sconvolto l’intera Città di Settimo dove Maurizio era molto conosciuto. Una folla immensa ha voluto dargli un ultimo saluto ai funerali celebrati nella chiesa di San Vincenzo de’ Paoli. Maurizio ha lasciato una moglie e tre giovani figli.

Novembre

Una giovane vita spezzata. La lunga scia di lutti di questo 2017 ha investito anche la collina torinese. La comunità di Gassino è ancora sconvolta per la scomparsa della giovanissima Beatrice Montrucchio. La ragazzina aveva appena 13 anni ed è rimasta vittima di un grave incidente stradale che ha coinvolto anche sua madre e suo padre. Lo schianto è avvenuto sulla strada provinciale tra Bussolino e Rivalba lo scorso 8 novembre. Il paese l’ha salutata per l’ultima volta con una partecipazione commossa ai suoi funerali.

Dicembre

Addio all’ex Standa. Il centro di Settimo cambia faccia. Dopo decenni l’area di via Italia perde uno dei suoi simboli: l’ex centro commerciale Standa. Il vecchio fabbricato, in disuso da molti anni, è stato demolito dalle ruspe. Sull’area sorgeranno tre nuovi palazzi, le cosiddette “Torri”. Si tratta di tre nuovi insediamenti edilizi di 11, 13 e 15 piani che promettono di modificare radicalmente lo skyline della Città. Ma non tutti sono d’accordo con il progetto.

La fotogallery