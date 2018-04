25 Aprile le celebrazioni settimesi.

25 Aprile

Si sono svolte questa mattina le commemorazioni ufficiali per il 25 Aprile, anche a Settimo. Le manifestazioni hanno preso il via alle ore 8,45 dal monumento al partigiano Luigi Bosio in via Galileo Ferraris 37. Alle 9.15, invece, alla la cripta dei Caduti del cimitero c’è stata la deposizione di una corona d’alloro con la celebrazione Messa.

Dopo la funzione religiosa

Alle 10.15 c’è stato, quindi, il ritrovo presso la sede dell’Anpi in via Roma 3 con la partenza del corteo e l’arrivo in Piazza della Libertà ove, dopo gli onori al Monumento ai Caduti, c’è stato l’allocuzione a cura di un rappresentante dell’Amministrazione Comunale e dell’Anpi.

Altri appuntamenti

Le celebrazioni di questo importante momento si concluderanno sabato 12 maggio con la visita alla casa Cervi a Gattatico che ospita il Museo per la storia dei movimenti contadini, dell’antifascismo e della Resistenza nelle campagne E’ prevista, nell’occasione una sosta a Brescello. La partenza sarà alle ore 6.30 in via Aragno. Il costo è di 37 euro. Le iscrizioni saranno raccolte al numero 3334719614entro il 28 aprile.