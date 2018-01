Allarme furti al parco De Gasperi di Settimo Torinese.

Allarme furti

E’ allarme furti al parco De Gasperi di Settimo Torinese. Intorno alle 17 di oggi, domenica 14 gennaio, è stata scassinata la serratura di un’ auto parcheggiata vicino al parco. E’ stato così portato via il marsupio che era presente nell’abitacolo

La segnalazione

La notizia si è subito diffusa sui social. All’interno del marsupio erano contenuti i documenti personali del proprietario dell’auto. Una fatto che purtroppo accade molto spesso nelle città. E’ solo di ieri la segnalazione che hanno spaccato i finestrini delle auto a Brandizzo, Castiglione e Gassino.

Le forze dell’ordine

In questi casi è fondamentale contattare le forze dell’ordine. E’ inoltre fondamentale ricordare che all’interno delle auto non si deve lasciare alcun oggetto personale: chiavi, borse o marsupi. Molto spesso i proprietari delle auto si allontanano anche solo per qualche minuti, ma i ladri sono in agguato e il furto viene commesso in un periodo di tempo molto ridotto.