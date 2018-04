Alpini in bici, un grande successo per la terza edizione ella manifestazioni organizzata dalla sezione di Settimo Torinese.

Alpini in bici

Grande partecipazione per la terza edizione di Alpini in Bici, la manifestazione organizzata dalla sezione di Settimo dell’associazione nazionale Alpini. Nella mattinata di oggi, domenica 22, i partecipanti si sono presentati all’appuntamento fissato nella sede di via Palestro. Dopo il momento dedicato alle iscrizioni, si è tenuto quindi l’alzabandiera con l’inno nazionale.

Una splendida giornata in bici

Una bella giornata

Solo allora i partecipanti, alpini e simpatizzanti dell’associazione, hanno preso il via, scortati da una pattuglia dei vigili, verso Mezzi Po.

Qui, dopo una colazione, hanno partecipato alla Santa Messa celebrata da Don Paolo Mignani. Come da consuetudine la giornata di festa prosegue e si conclude con il pranzo nella sede di via Palestro.