Appuntamenti pasquali Ecco il programma organizzato a Gassino.

Sono diversi, nei prossimi giorni, gli appuntamenti che anticiperanno la Pasqua a Gassino. Già a partire da domani, venerdì 30 marzo. Alle 8.30 ci saranno le lodi, mentre dalle 9 alle 11 chi lo vorrà si potrà confessare. Nel pomeriggio, invece, a partire dalle 15 è prevista la via Crucis dei ragazzi, alle 17 la Liturgia del venerdì Santo ed alle 21 la via Crucis per le strade, durante la quale sarà portato anche il Cataletto.

Sabato e domenica

Il programma della giornata di sabato 31 marzo prevede alle 8.30 la recita delle Lodi, mentre dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 chi lo vorrà potrà confessarsi. Dalle 21.30 invece, ci sarà la veglia di Pasqua. Domenica primo aprile, invece, le messe saranno celebrate alle 8.30 allo Spirito Santo, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale, alle 11.45 a Bussolino ed alle 18 nella chiesa parrocchiale.

In attesa del Vescovo

La settimana dopo Pasqua tornerà sul territorio della nostra zona anche il Vescovo Cesare Nosiglia. Sono previsti nuovamente diversi appuntamenti, tra cui quello che prevede l’incontro con le Amministrazioni comunali. Si svolgerà nella sala del Consiglio comunale di Gassino alle 10.30.