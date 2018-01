Arance Airc, domani sarà allestito il banchetto anche a Castiglione in piazza Beata Vergine Assunta.

Arance Airc

Anche a Castiglione, domani, sabato 27 gennaio, saranno in piazza i volontari per raccogliere fondi a favore dell’Airc, l’associazione che si occupa della ricerca contro il cancro. In piazza Beata Vergine Assunta, il piazzale della chiesa, sarà dunque allestito un banchetto con le arance della salute.

Il sostegno alla ricerca

L’iniziativa promossa dall’Airc si svolgerà su tutto il territorio nazionale. Sono tante le piazze coinvolte dove domani i volontari sfideranno il freddo ed allestiranno dei punti di raccolta. Da anni Castiglione è in prima fila per sostenere questa lodevole iniziativa sociale.

I risultati

L’Airc si occupa di reperire fondi per finanziare la ricerca contro il cancro. In questi anni, grazie anche alle raccolte che sono state portate avanti sul nostro territorio, i risultati raggiunti hanno permesso di proseguire gli studi, garantendo in questo modo, una speranza importante alle persone malate.