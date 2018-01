Arcobaleno, il fenomeno questa mattina era visibile sul cielo di Settimo.

Arcobaleno

Settimo ed i settimesi, questa mattina si sono svegliati con l’arcobaleno. Era assolutamente ben visibile sul cielo della città, intorno alle 9. Tanti i cittadini che, attratti dal fenomeno, che non è visibile tutti i giorni, sono stati letteralmente con il naso all’insù.

Il fenomeno

In base alle descrizioni, è classificato come un fenomeno ottico, in base al quale viene prodotto uno spettro di luce quasi continui. Avviene quando la luce del sole attraversa le gocce d’acqua che sono rimaste sospese dopo un temporale. Rappresenta un arco multicolore.

Un fatto inusuale

Non è da tutti i giorni vederlo in cielo. E’ per questo motivo che quando questo fenomeno si verifica attrae sempre un grande interesse. E’ così è stato anche questa mattina tra i cittadini di Settimo e gli automobilisti in transito nella zona che hanno avuto la fortuna di notarlo.