Associazioni, amministratori e cittadini ripuliscono la città di Settimo Torinese.

Ripuliscono la città

Ripuliscono la città di Settimo Torinese. Oggi, sabato 14 maggio infatti, gli abitanti di via Como, la Vicesindaco Elena Piastra, i volontari di Borgata Paradiso e di Legambiente Settimo, con la collaborazione di Seta, hanno ripulito la zona adiacente alla via.

La cooperazione

Un bell’esempio quindi di cooperazione tra Amministrazione pubblica, cittadini e associazioni, per la salvaguardia ambientale della nostra Settimo. Un esempio da ripetere.

Legambiente

Legambiente ricorda a tutti quindi che è possibile conferire gratuitamente i rifiuti nei due centri di raccolta Seta in via Verga e via Rattera. Gli orari sono: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 da lunedì a sabato e che l’abbandono dei rifiuti è reato sanzionabile a termini di legge.