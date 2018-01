Auguri cittadini il videomessaggio del vicesindaco Piastra

Auguri cittadini

Sulla conclusione dell’anno arrivano anche gli auguri del vicesindaco e assessore Elena Piastra. Un breve videomessaggio rivolto ai cittadini settimesi, come avevano fatto in occasione del Natale alcuni colleghi politici e presidenti di associazioni. E’ girato in uno dei luoghi che il Comune di Settimo punta a rilanciare e a rendere di nuovo vivo grazie alla partecipazione dei giovani che due anni fa si sono adoperati per la riqualificazione.

Il bilancio del 2017

«E’ stato un anno decisamente pieno e non sempre facile dal punto di vista amministrativo e personale. Sono state assunte decisioni importanti per la nostra Città e abbiamo ricevuto l’”Ok” per alcuni finanziamenti cruciali per il nostro territorio». Che 2018 si aspetta? «Sarà l’anno durante il quale vedremo realizzarsi alcune decisive trasformazioni per la città di Settimo. Mi piacerebbe concludere questo mandato amministrativo con almeno un successo per ciascuna delle deleghe che mi sono state assegnate dal primo cittadino. Stiamo lavorando molto e i risultati arriveranno».

Il videomessaggio di auguri