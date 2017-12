Nuovo autovelox lungo la superstrada che collega Chivasso a Torino.

Il Comune di Settimo avrà presto un nuovo autovelox sulla Strada Provinciale 11 «Padana Superiore». La notizia è confermata dopo la convenzione che il Comune di Settimo ha stipulato con la Città Metropolitana di Torino. Nel testo si approva, dunque, l’installazione e la gestione dell’autovelox. Il dispositivo sarà installato tra le progressive chilometriche 8+160 e 8+300 della Sp11, in direzione Chivasso.

Ma quanto costa?

Non ha un costo di poco conto per le casse di un Comune. Anche se questo Comune è Settimo e perciò di grandi dimensioni. Questo autovelox, infatti, peserà sulle casse comunali per ben 50mila euro. Una cifra che lascia senza parole i molti che vedono oltre al danno anche la beffa perché a pagare le sanzioni saranno coloro, magari di Settimo, che oltrepassano il limite ma sono anche coloro che, attraverso tasse e imposte, pagano la strumentazione.

L’obiettivo

L’intento è quello di «contrastare il fenomeno del mancato rispetto dei limiti di velocità e consentire un’azione sistematica preventiva e repressiva che renda più semplice ed agevole il sistema di accertamento e contestazione delle sanzioni con la finalità di ridurre il rischio di incidenti sul tratto stradale interessato».