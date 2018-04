Bennet ritira Fiocchi Jocca dagli scaffali. Un allarme crescente, locandine appese nei punti vendita.

Fiocchi Jocca ritirati: Bennet li toglie dagli scaffali

E’ un prodotto abbastanza amato e consumato, soprattutto da chi vuole tenere la linea. Sono i fiocchi a base di formaggio fresco magro a marchio Jocca. Ritirati per la presenza di un corpo estraneo metallico. Come in tutti questi casi va ribadito che Bennet non ha un ruolo nell’incoveniente a la ditta produttrice ha subito evidenziato il problema. Queste procedure sono a difesa del consumatore e le ditte che si attengono dimostrano la loro serietà.

Dunque, come rilancia lo “Sportello dei diritti”, i supermercati Bennet hanno disposto il ritiro dagli scaffali tutti i lotti del latticino in questione.

La procedura di ritiro in atto

L’azienda ha già affisso le locandine all’interno dei punti vendita per informare i clienti che dovessero già aver acquistato il prodotto interessato dal ritiro. Il formaggio interessato è quello che riguarda le confezione da 2 da 150 gr e 175 gr Jocca con data di scadenza fino al 27.6.2018. Il latticino richiamato è prodotto da Mondez Deutschland Snacks Production Gmbh & Co.Kg nello stabilimento di Bad Fallingbostel in Germania e commercializzato da. Mondez Italia srl. Secondo quanto si legge nel comunicato diffuso da Bennet, motivo del richiamo è: possibile presenza di corpi estranei, metallici. Il provvedimento, disposto è in via del tutto precauzionale. Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D’Agata, ricorda che i clienti che hanno acquistato il prodotto sopra indicato, sono pregati di restituirlo al punto vendita che procederà al rimborso oppure contattare il numero verde 800 055200.

Anche i fiocchi senza lattosio a rischio

Ora si apprende che anche un altro prodotto Jocca è in ritiro: i supermercati GROS CIDAC e Esselunga, infatti, hanno disposto il ritiro dagli scaffali tutti i lotti del latticino in fiocchi a base di formaggio fresco senza lattosio a marchio Jocca per la presenza di un corpo estraneo metallico nel prodotto. Le aziende hanno già affisso le locandine all’interno dei punti vendita per informare i clienti che dovessero già aver acquistato il prodotto interessato dal ritiro. Il formaggio interessato è quello che riguarda le confezione da 150 gr Jocca senza lattosio con data di scadenza fino al 27.6.2018.

Il caso si allarga a macchia d’olio

Lo “Sportello dei diritti” rilancia un allerta del Ministero della Salute sempre riferito ai “fiocchi Jocca” questa volta le confezioni della Craft, sempre per corpi estranei metallici. Coinvolte le maggiori catene di supermercati, come Auchan, Basko, Bennet, Coop, Crai, Decò, Esselunga. Mondelez Italia srl ha disposto il ritiro di alcuni prodotti in seguito a potenziale presenza di pezzi di metallo. Sono stati ritirati dal mercato tutti i lotti con le date di scadenza fino al 27/06/2018 venduti nei formati: 2×150 g – EAN 8001590002407, 2×175 g – EAN 7622210613455 175 g – EAN 7622210138088 Senza lattosio 150 g – EAN 7622210614827.