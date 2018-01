Birra gratis meno due giorni alla festa per il ponte.

Mancano appena due giorni alla grande serata di festa organizza dal BeFed di via Ariosto a Settimo in occasione della riapertura del ponte sul Po tra Settimo e Castiglione. L’iniziativa è stata annunciata nel corso dello scorso week end e promette già di fare il tutto esaurito all’interno della birreria settimese. Giovedì 25, infatti, data in cui è attesa la riapertura del ponte chiuso dal 28 dicembre, chiunque dimostri di abitare in un Comune con il codice di avviamento postale 10090 potrà ricevere, offerta, una birra piccola.

Il perché dell’iniziativa

Lo spiega direttamente il titolare del BeFed di Settimo, Stefano Papini. “Con la chiusura del ponte sul Po dobbiamo ammettere che abbiamo fatto fatica a rivedere molti clienti che vivono in collina. Per noi sarà l’occasione per brindare insieme e festeggiare la riapertura di un’infrastruttura così importante per il nostro territorio”. Le previsioni? “Ci hanno contattati in tanti, le condivisioni dell’evento su Facebook sono state tantissime, così come le condivisioni. Noi saremo qui, pronti ad accogliere tutti quanti vorranno festeggiare insieme a noi la riapertura del ponte”.

In volo con il drone sul ponte

Ecco le immagini girate da un drone che si è alzato in volo sulla nuova struttura del ponte. Le immagini si riferiscono ad alcuni giorni fa, prima che gli operai intervenuti sul ponte terminassero di installare i parapetti e le barriere pedonali.

Ponte chiuso dal 28 dicembre 2016

Il ponte che collega Settimo a Castiglione è stato chiuso al traffico lo scorso 28 dicembre. Dopo numerose settimane di attesa le ruspe erano entrate finalmente in azione per abbattere parte dell’infrastruttura. Lo scorso 2 gennaio, inoltre, sono arrivati a Settimo i tecnici dell’impresa incaricata della costruzione dei moduli che costituiranno la nuova versione del ponte. Ormai manca poco e il conto alla rovescia per la riapertura del ponte è iniziato.