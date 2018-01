Birra gratis per la riapertura del ponte su Po. Una vera festa a Settimo e in collina.

Riapre, dopo mesi e mesi di attesa, il ponte sul Po. Ed ecco che il BEFeD di Settimo Torinese organizza un vero e proprio evento. Giovedì 25 gennaio, infatti, in occasione di questo grande evento a chiunque abiti in un paese con il codice di avviamento postale 10090 sarà offerta una birra piccola dal noto locale.

Il momento tanto atteso

La data prevista per la conclusione dei lavori e per l’attesa riapertura dell’infrastruttura è per il 25 gennaio. Un momento particolarmente atteso da tutti i cittadini del quadrante nord est di Torino. Gli automobilisti del nostro territorio sono costretti a deviazioni e lunghe code quotidiane da quanto questo è stato chiuso.

I lavori

Continuano a pieno regime i lavori per l’allestimento dei moduli prefabbricati del “nuovo” ponte sul Po tra Settimo e Castiglione. Il cantiere prosegue nel rispetto della tabella di marcia dettata dal crono-programma concertato tra impresa e Città Metropolitana.