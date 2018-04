Buche strade dopo le piogge aumentano le voragini anche in collina.

Buche strade

Quello delle buche sulle strade sembra essere uno dei problemi maggiori per gli automobilisti, anche del nostro territorio. Sono molte infatti le zone in cui sull’asfalto si sono create delle vere e proprie voragini. A causarle la pioggia intensa ed il maltempo delle ultime settimane, che hanno provocato in alcuni casi delle vere e proprie voragini.

I rischi

Su tutto i territorio collinare, dunque, da San Raffaele a San Mauro, sono diverse le segnalazioni. Le buche, infatti, possono rappresentare dei pericoli non solo per le auto ma anche per le motociclette. Il rischio maggiore, infatti, per loro potrebbe essere quello delle cadute.

Gli interventi

La manutenzione delle strade rappresenta certamente una priorità importante per le Amministrazioni del territorio, proprio per garantire la sicurezza degli automobilisti. Ad essere danneggiate non sono soltanto le strade “interne”, ma soprattutto quelle maggiormente trafficate dagli automobilisti.