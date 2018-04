Cacche dei cani in strada parte la campagna del Comune.

Cacche dei cani in strada

Parte la campagna del Comune di Castiglione contro le cacche dei cani troppo spesso lasciate in strada e non raccolte dai padroni. Nelle ultime settimane diverse erano state le segnalazioni di protesta da parte cittadini, in particolare nella zona del parco di via Don Brovero.

L’intervento del Comune

Proprio per far fronte alle numerose proteste da parte dei cittadini per le strade troppe volte sporche il Comune è intervenuto. Da qualche giorno, dunque, nei pressi di alcuni esercizi commerciali sono comparsi alcuni cartelli che invitano i padroni di casa a raccogliere le cacche lasciate dai loro animali, se hanno a cuore il loro paese.

Il problema

Quello delle cacche dei cani lasciate a terra rappresenta, dunque, un problema, che si estende a tutto il nostro territorio. Molti Comuni hanno messo, nei pressi dei principali luoghi sensibili, dei distributori di sacchetti per raccogliere gli escrementi lasciati dagli animali. Altri, come Castiglione, hanno deciso di puntare su cartelli per sensibilizzare la cittadinanza.