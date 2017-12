Calcio dilettanti risultati del Gassino che ferma la corsa della capolista Bollengo Albiano.

Calcio dilettanti risultati a sorpresa a partire dell’Eccellenza

Fa bene il cambio di panchina agli Orizzonti United che con l’arrivo di Maurizio Schincaglia, ritrova il gusto della vittoria. Infatti, la formazione con base a Villareggia passa di misura (1-0) sul campo dell’Arona e lo sorpassa in classifica. Buona risposta anche del San Maurizio Canavese che supera in uno dei primo scontri salvezza lo Juve Domo.

In Promozione impresa del Gasino che batte la capolista

Il Gassino si conferma ammazza grandi del campionato, riuscendo nell’impresa di fermare la corsa al vertice del Bollengo Albiano con un appassionante match finito 2-1 per i collinari. Resta a risposo, allo stesso tempo, la Pianese a causa dell’impraticabilità di campo del Settimo, ancora ghiacciato che avrà, in questo modo, la possibilità di poter recuperare tre punti alla prima della capolista. Bene anche il Chivasso chi in casa supera 4-0 il Mathi Lanzese.

In Seconda Categoria gioca solo la Saluggese

I campi impraticabili l’hanno fatta da padrone nelle categorie inferiori, in particolare nel Girone E di Seconda Categoria dove è scesa in campo solo la Virtus Saluggese che si è imposta per 4-1 in trasferta in casa del Gabetto Venaria, agganciando così il secondo posto a una distanza siderale, però, dal Cirié capolista: 10 punti. Con una partita in più.