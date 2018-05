Cambio contatori energia elettrica a Gassino Torinese. L’annuncio arriva direttamente dal primo cittadino Paolo Cugini per informare la popolazione.

Cambio contatori energia elettrica

Comincerà nei prossimi giorni anche a Gassino la sostituzione dei contatori per l’energia elettrica, che sarà avviata per zona.

L’avviso

«Voglio tranquillizzare la cittadinanza – puntualizza il sindaco Paolo Cugini – Ci siamo fatti dare dall’azienda che si occuperà della sostituzione tutti i nominativi degli addetti, le targhette e le targhe delle vetture di servizio che utilizzeranno sul nostro territorio. Questo per scongiurare ogni rischio. In caso di dubbi, comunque, invito i cittadini a telefonare. E’ stato anche attivato un numero verde per attivare la procedura del pin e dunque essere tranquilli rispetto al fatto che l’incaricato che si presenta sia veramente tale».