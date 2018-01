Cane scappa dopo l’incidente la città si mobilità.

Cane scappa

E’ fuggito dopo che l’auto su cui viaggiava è rimasta coinvolta nell’incidente sul cavalcavia 8 Agosto di Settimo . Tutta la città è alla ricerca di Neve, un cane simile a un labrador beige, e sulla rete parte il tamtam.

L’appello

Il cane era a bordo di una delle vetture coinvolte nell’incidente avvenuto mercoledì pomeriggio, 24 gennaio. Sicuramente impaurito, l’animale si è allontanato dal luogo dell’incidente. Potrebbe trovarsi nella zona del supermercato, poco distante, ma le ricerche sono estese a tutto il Borgo Nuovo e Fornacino.

I contatti

Chi avesse notizie di Neve o lo avvistasse contatti il nome 3497790119.

La pericolosità della strada

Quello avvenuto nel pomeriggio di mercoledì dunque, non è purtroppo il primo incidente sul cavalcavia VIII agosto di Settimo. Si tratta, infatti, di una strada che si conferma essere abbastanza pericolosa, da percorrere, dunque, con attenzione. Con l’episodio avvenuto mercoledì quindi, ritorna in primo piano anche la questione della sicurezza. Proprio la scorsa settimana, dunque, a creare disagi al traffico era stato un frontale tra due auto, avvenuto in prossimità del luogo dell’incidente di oggi. Il cavalcavia, quindi, può essere definito uno dei luoghi più pericolosi per la viabilità.