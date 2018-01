Capodanno iscrizioni aperte sino a venerdì 29 a San Mauro.

Capodanno iscrizioni, la festa

Per capodanno iscrizioni ancora aperte a San Mauro. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Sea e la Croce Verde, ha organizzato la festa per i cittadini sanmauresi da 60 anni in su. Si svolgerà domenica 31 dicembre a partire dalle 21, presso il refettorio della scuola elementare Giorgio Catti di via Magenta.

Come partecipare

Iscriversi è semplice. La prenotazione è obbligatoria. Gli interessanti potranno recarsi direttamente presso la sede dell’Urp, l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune, entro la giornata di venerdì 29 dicembre. La capienza sarà limitata a 100 posti. Naturalmente la partecipazione è gratuita.

L’evento

L’assessorato alle Politiche per la Terza Età del Comune ha deciso di riproporre questo appuntamento con l’obiettivo di coinvolgere soprattutto le persone anziane della città. A mezzanotte, naturalmente, non mancherà il taglio del panettone con il brindisi.