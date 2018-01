Capodanno in piazza inizia il conto alla rovescia.

Capodanno in piazza

E’ stato annunciato nelle scorse settimane e, ormai, si avvicina sempre di più l’appuntamento con i festeggiamenti di San Silvestro in piazza Campidoglio. Una festa di piazza che mancava da anni e che la Città ha deciso di riproporre quest’anno. Ormai anche il programma definitivo degli eventi è stato svelato e non resta che attendere l’esplosione della festa di domenica sera.

Si inizia alle 22 per proseguire, a suon di musica e balli, fino alle 2 di notte. Per salutare, tutti insieme il nuovo anno che arriva.

I nomi degli artisti sul palco

I nomi degli artisti ospiti di Settimo sono stati confermati. E sono quelli di Beppe Braida, dei gruppi musicali Gli Statuto, Arhea 54 e della cantante Roberta Di Lorenzo. Saranno infatti loro gli ospiti d’onore del capodanno settimese che si celebrerà in piazza Campidoglio, in centro città e ai piedi della biblioteca Archimede. Ad aprire le danze sarà proprio Roberta Di Lorenzo, seguita dal comico Beppe Braida, da Gli Statuto e, infine, dagli Arhea 54, la celebre “party-band” che accompagnerà i settimesi nei festeggiamenti.

Non si cede alla paura

“Forse la nostra decisione – commenta il sindaco Fabrizio Puppo – è controcorrente rispetto a quella di altre Città”. “Noi vogliamo infatti dare un segnale diverso e dimostrare che non bisogna arrendersi alle difficoltà e alla paura”. Quello di Settimo, infatti, sarà uno dei pochi eventi di piazza di tutta l’area metropolitana di Torino. I drammatici fatti di piazza San Carlo del 3 giugno, infatti, hanno imposto nuove e stringenti misure di sicurezza. Ma Settimo non vuole aver paura e vuole salutare l’anno in arrivo nel migliore dei modi. E, cioè, festeggiando insieme ai propri amici e concittadini.

I partner dell’evento

Oltre a Comune di Settimo, Fondazione Ecm, il Capodanno è organizzato anche da altri soggetti ed Enti. Come l’associazione turistica Pro Loco di Settimo, Lavazza, Engie e l’associazione dei commercianti di InCentro Settimo.