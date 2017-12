Capodanno in piazza ecco i nomi degli ospiti.

Capodanno in piazza

Tornano quest’anno i festeggiamenti di piazza per salutare l’arrivo dell’anno nuovo. Dopo anni di assenza, a Settimo, si tornerà a festeggiare insieme. Nei prossimi giorni sarà svelato il programma completo della manifestazione organizzata dalla Fondazione Ecm su incarico del Comune, ma c’è la prima conferma sui nomi degli artisti e degli ospiti.

I nomi

I primi nomi confermati sono quelli di Beppe Braida, dei gruppi musicali Gli Statuto, Arhea 54 e della cantante Roberta Di Lorenzo. Saranno infatti loro gli ospiti d’onore del capodanno settimese che si celebrerà in piazza Campidoglio, in centro città e ai piedi della biblioteca Archimede.

L’invito del sindaco

Nei giorni scorsi il sindaco di Settimo Fabrizio Puppo aveva invitato i cittadini a partecipare. Lo aveva fatto attraverso le colonne de La Nuova Periferia di Settimo. “Torneremo a festeggiare insieme il Capodanno”, aveva infatti detto. “E’ giusto festeggiare in quella piazza, è nel cuore del centro di Settimo, e per la Città è un evento particolarmente significativo”. Soprattutto in un momento “in cui le manifestazioni sono sempre meno”.

Non si cede alla paura

“Forse la nostra decisione – ha poi concluso – è controcorrente rispetto a quella di altre Città”. “Noi vogliamo infatti dare un segnale diverso e dimostrare che non bisogna arrendersi alle difficoltà e alla paura”.

La festa dopo anni di “assenza”

Fino agli anni passati, i settimesi lo ricorderanno, il Capodanno si festeggiava all’interno del Parco De Gasperi di via San Mauro / via Volta. Poi l’assenza di qualsiasi calendario di festeggiamento pubblico di piazza. Il San Silvestro di piazza Campidoglio, invece, arriva in concomitanza con l’inizio dei festeggiamenti per il 60° anniversario della Città di Settimo che vedrà la città impegnata nei festeggiamenti durante il 2018.

I partner dell’evento

Oltre a Comune di Settimo, Fondazione Ecm, il Capodanno è organizzato anche da altri soggetti ed Enti. Come l’associazione turistica Pro Loco di Settimo, Lavazza, Engie e l’associazione dei commercianti di InCentro Settimo.