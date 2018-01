Capodanno in piazza regole e divieti.

Capodanno in piazza

E’ iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti per il Capodanno 2018 in piazza Campidoglio a Settimo. La manifestazione inizierà a partire dalle 22 nella piazza della biblioteca Archimede, nel centro città.

L’ingresso alla manifestazione è libero e consentito fino al raggiungimento della capienza massima di 1500 persone.

Gli ospiti

Come già annunciato nei giorni scorsi sarà il comico di Zelig Beppe Braida a presentare la serata di piazza Campidoglio. Sul palco, insieme a lui, saliranno anche Roberta Di Lorenzo, il gruppo ska torinese Gli Statuto e la party-band degli Arhea 54. Uno spettacolo musicale arricchito oltre che dalla musica dal vivo, anche da occasioni di street food e dj set.

Le misure di sicurezza

Dopo i fatti di piazza San Carlo del giugno scorso la circolare del Prefetto Gabrielli ha istituito nuove e stringenti regole sullo svolgimento delle manifestazioni pubbliche. Anche il Capodanno di piazza Campidoglio, quindi, è soggetto a tutta una serie di prescrizioni inserite nel piano di sicurezza. Questa sera sarà imponente, inoltre, il dispositivo di sicurezza schierato dall’Arma dei carabinieri, dai vigili urbani e dallo staff dell’organizzazione dell’evento.

Attenti ai divieti

Per questioni di sicurezza anche la viabilità dell’area di piazza Campidoglio subirà una serie di importanti modifiche.

Divieto di sosta con rimozione forzata, in via Torino tratto compreso tra via Carducci e via San Mauro dalle ore 14,00 del 31/12 alle ore 5,00 del 1/1.

Divieto di circolazione veicolare in via Torino tratto compreso tra via Carducci e via San Mauro dalle ore 18,00 del 31/12 alle ore 5,00 del 1/1.

Vietata la circolazione veicolare e pedonale in via Giannone dalle ore 18,00 del 31/12 alle ore 5,00 del 1/1.

Sgombero del parcheggio pubblico Multipiano con ingresso da Via Giannone dalle ore 14,00 del 31/12.

Bottiglie di vetro e petardi vietati

L’Amministrazione ha emanato ordinanze tese a vietare la vendita di bottiglie di vetro da asporto, così come ha previsto il divieto di introdurre in piazza contenitori e bottiglie di vetro:

E’ fatto divieto di vendere e somministrare per asporto bevande in bottiglia di vetro nei locali in prossimità all’area di piazza Campidoglio.

E’ fatto divieto agli spettatori di introdurre bottiglie o altri recipienti in vetro.

Vietata l’accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.

Come si accede alla piazza

Due i varchi d’accesso all’area della manifestazione, saranno controllati e presidiati oltre che dalle forze dell’ordine anche dagli stuart e dal personale della sicurezza impegnati nel “filtraggio” del pubblico.