Carnevale Conti Christian ed Elena si presentano insieme alla loro corte di Castelrosso, frazione di Chivasso.

Carnevale Conti

Tutto pronto per la nuova edizione del Carnevale promosso dalla Pro Loco guidata dal presidente Livio Daniele a Castelrosso. Nella più grande frazione di Chivasso, infatti, gli ultimi preparativi prima dell’inizio della manifestazione più pazza dell’anno.

I protagonisti

Quest’anno vestirà dunque i panni di Conti sarà Christian Bertone, 49 anni, già cavaliere nel 1991 e 1992. La Contessa, invece, sarà Elena Ortalda, 19enne già paggetta nel 2005. Con loro, infatti, i paggetti Alessia Turbati (8 anni) e Andrei Patrasc Negru (9 anni). Le Dame sono Corinne Rosso (19 anni e già dama nel 2013), Ylenia Gandaglia (19 anni, già dama nel 2013), Beatrice Abena (19 anni, già dama nel 2011) e Giuliana Zabraotanu (20 anni, già dama 2012). I Cavalieri, invece, Carlo Damiano (19 anni, già cavaliere nel 2011), Mattia Clementi (21 anni), Stefano Ortalda (17 anni) e Francesco Caputo (16 anni, già cavaliere nel 2016).

Il programma

Per il 2018, infatti, la Pro Loco ha deciso di proporre nella serata di venerdì 9 febbraio lo spettacolo del Nel Mondo di Alice in occasione della prima uscita ufficiale maschere. Il tutto avverrà nel padiglione che sarà allestito in piazza. Inoltre, sabato 10 l’incoronazione durante la cena. Naturalmente in quell’occasione è prevista anche la serata danzante. Domenica 11 festa in piazza con la distribuzione di fagioli e cotiche. In serata replica spettacolo del Nel Mondo di Alice. Dunque lunedì 12 festa dei bambini al pomeriggio mentre sabato 17 festa in piazza e distribuzione polenta e salsiccia.