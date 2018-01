Carnevale Mappano, nell’edizione 2018 non ci sarà la tradizionale sfilata dei carri allegorici.

«La sfilata con i carri allegorici non ci sarà nel 2018 – annuncia Laura Moletto, presidente della Pro Loco di Mappano – Senza supporti da parte degli enti locali non possiamo fare di più». I difficili esordi del comune di Mappano rischiano di travolgere le associazioni locali. Fino all’anno scorso ricevevano un contributo dal Cim, consorzio composto dai Comuni di Caselle e Borgaro. Ma a fine 2017 il consorzio è stato sciolto dai comuni di Borgaro e Caselle.

Non solo carnevale

Lunedì 8 gennaio è ripreso il servizio di vigilanza davanti alle scuole da parte dei volontari mappanesi. Commenta il presidente Aldo Coppi (Comitato dei Servizi). «Vogliamo garantire il servizio per le famiglie. Nonostante ciò abbiamo chiesto un incontro con il vicesindaco Paola Borsello. Desideriamo lumi sul rinnovo delle polizze assicurative per i volontari. Se il Cim è ancora in parte attivo siamo coperti. In caso contrario occorre fare il passaggio al comune di Mappano».