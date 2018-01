Carnevale Settimo presentazione ufficiale della nuova manifestazione cittadina.

Carnevale Settimo, la presentazione

Questa mattina, domenica 28 gennaio la presentazione del Carnevale con l’investitura dei personaggi storici, Gran Priore e Bela Lavandera. Confermati, anche per quest’anno, Fabrizio Barbero e Katia Pautasso. Una splendida coppia che dà continuità ad una lunga tradizione per la città di Settimo Torinese.

La manifestazione

La presentazione è stata curata del Centro di Studi Settimesi diretto dal presidente Franco Ferraresi. Presenti anche il sindaco Fabrizio Puppo e il presidente del Consiglio comunale oltre ai consiglieri comunali, Franca Levato, Angelo Palumbo, Luca Rivoira, Roberta Cadoni e Pino Velardo. Tantissime persone, inoltre, hanno voluto ammirare la splendida coppia formata da Barbero e Pautasso. Una coppia nel Carnevale ma anche nella vita.

Il programma

La Pro Loco ha annunciato il programma degli eventi che culmineranno con la sfilata dei carri di domenica 4 febbraio. La sfilata partirà dall’area mercatale di via Castiglione/via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa alle 14:30. Percorso tradizionale, nonostante alcune misure di sicurezza sul percorso imposte dal Decreto Gabrielli. L’11 febbraio, in piazza San Pietro in Vincoli, si terrà il tradizionale Polentone. Lunedì 12, alle 21, all’interno del Salone Parrocchiale della San Giuseppe Artigiano il consueto Processo alla Veja, la maschera capro espiatorio delle malefatte dei cittadini settimesi. Insomma, una serie di appuntamento assolutamente da non perdere per alcun motivo.