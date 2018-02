Carnevale venariese attesa per la sfilata di domenica 11 in città.

Carnevale venariese

C’è grande attesa per la sfilata del carnevale venariese, che è in programma domenica prossima, 11 febbraio. La partenza è prevista da piazza De Gasperi alle 14. E’ prevista la partecipazione delle associazioni, degli oratori e delle scuole, che attraverseranno in parata le vie del centro della città. Ci sarà, poi, anche il gruppo storico di Altessano, oltre agli sbandieratori ed al Vespa club. A dominare, dunque, saranno l’allegria ed il divertimento. Il percorso si snoderà sino a piazza Annunziata, passando per viale Buridani, piazza Vittorio Veneto e via Mensa. L’Avis, l’associazione dei donatori di sangue, invece, provvederà a distribuire palloncini colorati.

Una giornata ricca di eventi

Quella di domenica sarà una giornata davvero molto ricca di eventi. Già a partire dalle 12.30, infatti, ci sarà la distribuzione, in piazza Martiri della Libertà, della Grande polentata con spezzatino e salsiccia. L’organizzazione sarà a cura della stessa Pro Loco di Altessano.

I personaggi storici

Il grande programma del carnevale venariese ha preso il via, sabato scorso, in sala consiliare, con la consegna delle chiavi della città ai personaggi storici. Un momento davvero importante, all’insegna della tradizione, che ha coinvolto direttamente anche l’Amministrazione comunale.