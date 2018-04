Centro giovani domani inaugurazione nuova sede a San Mauro.

Centro giovani

Sarà domani, venerdì 20 aprile, alle ore 18, l’inaugurazione della nuova sede del Centro giovani di San Mauro, in via dell’Asilo 11. A sostenere l’iniziativa l’Amministrazione comunale. La sede diventerà un punto di riferimento per i ragazzi dell’oratorio. Saranno dunque messi a disposizione spazi dove organizzare eventi e creare momenti d’incontro.

Più opportunità

Con l’inaugurazione dei nuovi locali, quindi, i giovani di San Mauro potranno avere a disposizione una sede autonoma. All’interno degli stessi locali sarà forniti degli spazi anche a favore dell’associazione Libera. Questo per fare in modo che più realtà possano comunque comunicare ed entrare in relazione tra di loro.

Apertura al sociale

Del nuovo Centro giovani una prerogativa davvero molto importante resta anche l’apertura verso il sociale. Tra le giornate di apertura, infatti, una particolare sarà proprio dedicata a laboratori ed attività che coinvolgeranno anche delle persone e dei ragazzi disabili, in un’ottica di inclusione, per farli partecipare.