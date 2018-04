Compleanno Torino Outlet Village. Sconti del 50 per cento su tre prodotti in alcuni negozi del centro gestito da Arcus Real Estate, società della galassia Percassi.

Compleanno Torino Outlet Village

Torino Outlet Village festeggia il suo primo anniversario. L’Outlet Village apriva le sue porte esattamente il 24 marzo 2017 a Settimo Torinese, alle porte del capoluogo piemontese. La volontà era di dare vita a un’innovativa “shopping experience” con un progetto unico. Ad un anno di distanza, Torino Outlet Village ha vinto la sua scommessa ed è riuscito a diventare un punto di riferimento per gli amanti dello shopping di moda e lusso. Questo grazie alla sua accurata selezione di brand e ad una particolare attenzione al cliente durante tutta la sua permanenza nell’Outlet Village.

Grande festa

Per celebrare questo primo importante traguardo, Torino Outlet Village, sabato 24 marzo dalle 17 alle 22 si trasformerà in un grande palcoscenico con uno spettacolo coinvolgente: gli Evolution Dance Theatre incanteranno il pubblico con “fantastiche” performance; Jas & Jay direttamente da Raidue, intratterranno i presenti con un DJ SET “esplosivo” ed infine un “emozionante” show di danza, luci e musica per celebrare 365 giorni insieme!

Super sconti

Per l’occasione alcuni brand selezionati offriranno l’opportunità esclusiva di acquistare 3 articoli al 50% sul prezzo outlet. Clicca qui per scoprire i brand che partecipano all’iniziativa. I negozi resteranno aperti fino alle ore 22.

Per i più piccoli

Per rendere la permanenza nell’Outlet Village ancora più piacevole è stata posta grande attenzione all’offerta ristorazione ed è stata prevista un’area Playground dedicata ai più piccoli dove potranno divertirsi in sicurezza, vigilati da personale qualificato, mentre i genitori si dedicano allo shopping.