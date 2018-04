Documento elettronico d’identità dal 2 maggio a regime.

Documento elettronico

A partire dal prossimo 2 maggio anche a San Mauro entrerà a regime la carta d’identità elettronica al posto del documento cartaceo. Si tratta di un sistema innovativo che riguarderà, quindi, anche i cittadini che sono residenti sul nostro territorio. Il documento cartaceo potrà essere emesso soltanto in casi particolari.

Le eccezioni

La carta d’identità in formato cartaceo, quindi potrà essere richiesta soltanto in casi di urgenza, che dovranno però essere certificati attraverso idonea documentazione. In tutti gli altri casi, quindi, verrà esclusivamente emessa soltanto la carta d’identità elettronica.

Come fare a richiederla

Per richiedere la carta d’identità elettronica, quindi, sarà necessario prenotarsi al sito on -line gestito dal Ministero. Chi non potrà registrarsi via internet potrà però farlo allo sportello del cittadino. E’ prevista, quindi, una possibilità ulteriore per poterlo fare. La carta d’identità elettronica, dunque, sarà utile per gestire in maniera migliore servizi importanti.