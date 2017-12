Domani sospeso il blocco del traffico per i diesel euro 3, 4 e 5 a Torino

Domani sospeso blocco, la decisione

Nella giornata di domani sospeso il blocco del traffico per i veicoli diesel euro 3, 4 e 5 a Torino. Venerdì 29 dicembre, dunque, tali autovetture potranno tornare a circolare regolarmente in città e senza alcun divieto, come invece, è avvenuto nei giorni scorsi.

Migliorano le condizioni meteo

Secondo i dati previsionali dell’Arpa Piemonte, nei prossimi due giorni la quantità di micropolveri nell’aria di Torino si terrà al di sotto della soglia di 50 microgrammi al metro cubo, come era già avvenuto ieri. È previsto, infatti, fino al 29 dicembre il livello A, che indica la tenuta del pm10 sotto soglia d’attenzione. Pertanto, come previsto dal protocollo regionale, la Città ha deciso di sospendere le misure emergenziali volte a contenere l’inquinamento.

Le informazioni

Il Comune di Torino sta costantemente tenendo aggiornata la situazione attraverso il sito internet. Oggi, giovedì 28 dicembre, è attivo il livello 2, che breve il blocco del traffico per i veicoli diesel fino ad euro 5, con fasce orarie e limiti stabiliti in base al protocollo in vigore.