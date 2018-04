Droga e alcol, Settimo nelle mani del rave per due giorni. Sgomberati sono nella serata di ieri, lunedì 2 aprile i locali della Pirelli.

Rave Party alla Pirelli

Si è concluso nella giornata di ieri, lunedì 2, il grande raduno “Pasqua Tek” che ha attirato a Settimo centinaia di persone. Il Rave Party iniziato nella notte tra sabato e domenica si è quindi finalmente concluso. Già dalla prima mattinata di Pasquetta, infatti, tantissimi ravers hanno lasciato i capannoni di via Torino, a pochi metri dal polo del lusso, per ritornare a casa in pullman o in treno.

I ravers in via Italia

Ha certamente fatto effetto a tutti, dopo le notizie sul rave party in corso a Settimo, vedere decine di ragazzi che attraversavano il centro di Settimo e l’isola pedonale alla ricerca della stazione ferroviaria. Era dai tempi dell’ultimo raduno tekno che si era svolto alla Ceat che i settimesi non avevano a che fare con il popolo dei rave.

Cosa resta

Della due giorni di raduno restano i segni del passaggio delle svariate centinaia di giovani. Bottiglie e lattine di alcolici nei pressi dell’ingresso dell’ex Pirelli, tracce del consumo di stupefacenti e una sporcizia diffusa e degrado. Segni che i residenti si aspettano che possano sparire in fretta.

Forti polemiche

Dopo la notte “in bianco” soprattutto per i residenti di via Torino e via Regio Parco, le polemiche sullo svolgimento del rave e, soprattutto, sui fortissimo disagi che ha causato la musica ad alto volume, sono ancora aspre. In tanti, infatti, lamentano di non essere riusciti a dormire a causa del fastidio causato dalla musica elettronica ad altissimo volume che si è propagata intorno alla Pirelli, fino a raggiungere le case a diverse centinaia di metri di distanza.

Sul numero de La Nuova Periferia in edicola oggi le foto in esclusiva scattate durante il Rave Party della Pirelli, le polemiche politiche e le risposte del sindaco Puppo sui forti disagi subiti in città.