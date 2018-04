Emergenza loculi nei cimiteri della Piano e di Borgo Alto a San Raffaele Cimena.

E’ emegenza Loculi

Emergenza loculi nei cimiteri di San Raffaele (quello della Piana e quello di Borgo Alto). L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Corrù, dunque, deve far fronte ad una nuova necessità. «Quelli che avevamo realizzato tra il 1998 ed il 2003 – puntualizza lo stesso primo cittadino collinare – ormai stanno andando ad esaurirsi. Prima di andare incontro a quella che potrebbe essere considerata come un’emergenza, è bene intervenire. Per questo motivo stiamo già valutando l’opportunità di progetti per poter realizzare dei loculi nuovi, andando, dunque, incontro alle esigenze che si presenteranno certamente».

La situazione

Non solo il cimitero della Piana, ma anche quello di San Raffaele Alto dovrà essere oggetto di interventi. Si tratta inoltre in un investimento non indifferente.

Non resta, dunque, che considerare i tempi che l’Amministrazione sanraffaelese si darà per portare a termine effettivamente a termine questo tipo di lavori pubblici. Da tenere in considerazione, infatti, ci sono aspetti diversi. Primo tra tutti quello di carattere puramente economico.

Le priorità

La realizzazione dei nuovi loculi, dunque, va ad aggiungersi a quelle che erano considerate anche altre priorità dall’Amministrazione comunale, prima tra tutte la realizzazione del progetto per l’ampliamento atteso del polo scolastico.