Epifania, a San Raffaele il gruppo Aib sta già lavorando all’allestimento per venerdì sera.

Epifania

Sono tanti gli appuntamenti per l’Epifania che si svolgeranno sul nostro territorio il prossimo fine settimana. In collina, da San Mauro a san Raffaele saranno tanti i momenti che coinvolgeranno i bambini, legati alla tradizione. tra questi, proprio a San Raffaele, c’è il falò della Vecchia, a cura dell’Aib.

L’evento

Il falò è in programma venerdì 5 gennaio alle ore 21, in via Conteisa. In queste ore i volontari dell’Aib sono già al lavoro per fare in modo che tutti i preparativi possano svolgersi nel migliore dei modi. Il falò rappresenta il primo appuntamento dell’anno, che l’associazione ha organizzato in collaborazione con Pro Loco e Amministrazione comunale.

Gli altri appuntamenti

Nella serata di venerdì 5 gennaio, a Rivalba, è prevista la camminata per sentieri di sera, con ritrovo alle 20.45 in piazza Sant’Amanzio. Nel pomeriggio di sabato 6 a San Mauro ci sarà l’arrivo della Befana, in piazza Europa. San Raffaele, domenica 7 gennaio, ci sarà il pranzo della Befana a cura dell’Avis. Sempre domenica 7, ma al pomeriggio, invece, è previsto uno spettacolo in biblioteca a Castiglione.