E’ ricco il calendario degli appuntamenti che coinvolgeranno il nostro territorio in occasione dell’Epifania, la festa della Befana, prevista per sabato 6 gennaio.

A San Mauro

L’arrivo della Befana è previsto per sabato pomeriggio, alle ore 15 in piazza Europa, nei pressi della Casetta che è stata allestita durante tutto il periodo natalizio. Non mancheranno sorprese, che coinvolgeranno soprattutto i bambini.

In collina

A San Raffaele la prima a festeggiare sarà l’associazione Aib degli antincendi boschivi. Venerdì 5 gennaio alle ore 21, in via Conteisa, infatti, è previsto il falò della “Vecchia”. Durante la serata saranno servite anche bevande calde e panettone. Domenica 7, invece, nel salone dell’oratorio ci sarà il pranzo della befana con l’Avis. A Castiglione, sempre domenica 7 gennaio, alle ore 16,30, in biblioteca ci sarà lo spettacolo “Da Mago Merlino a Harry Potter”.