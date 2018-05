Festa della Mamma gli auguri dei nostri lettori.

Festa della Mamma

C’è un modo originale per fare gli auguri alla propria Mamma. Quale? Semplice: invia una foto insieme a tua mamma, una breve dedica e sarà pubblicata sulle prossime edizioni de La Nuova Periferia, dell’edizione Settimo e quella di Chivasso.

Come fare

La foto, corredata di testo per fare gli auguri, potrà essere inviata via mail o tramite whatsapp agli indirizzi della redazione di Settimo e della redazione di Chivasso. Oppure è possibile tramite un messaggio nella posta della nostra pagina Facebook.

Settimo. Per inviare la mail si può scrivere a redazionesettimo@nuovaperiferia.it. Se si preferisce mandare con Whatsapp il numero è 348 6826892.

Chivasso. La mail per l’edizione di Chivasso, invece, è redazione@nuovaperiferia.it oppure via Whatsapp invece al numero 347 9757962.

Le foto pubblicate

Le vostre foto saranno poi pubblicate sui giornali. Martedì sull’edizione di Settimo, mercoledì su quella di Chivasso, compariranno le vostre dediche speciali nell’inserto dedicato alla Festa della Mamma. Non perdete questa originale opportunità!