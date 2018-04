Festa e sconti al Torino Outlet Village nella giornata di ieri, sabato 24 marzo. Una grande occasione per divertirsi e approfittare degli grandi sconti promossi per il compleanno del centro.

Festa e sconti al Torino Outlet Village

Un pomeriggio di grandi eventi quella di sabato 24 marzo all’Outlet Village di Settimo Torinese. Per celebrare questo primo importante traguardo, Torino Outlet Village si è trasformato in un grande palcoscenico con uno spettacolo coinvolgente: gli Evolution Dance Theatre incanteranno il pubblico con “fantastiche” performance; Jas & Jay direttamente da Raidue, intratterranno i presenti con un DJ SET “esplosivo” ed infine un “emozionante” show di danza, luci e musica per celebrare 365 giorni insieme!

Splendidi sconti

E, mentre si ammiravano questi questi spettacoli, è impazzato anche lo shopping. In molti, infatti, hanno colto l’occasione del 50 per cento di sconto in alcuni negozi del centro.