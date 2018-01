Fibra ottica, a Settimo stanno proseguendo i lavori in vari punti della città.

Fibra ottica

Proseguono i lavori anche per il posizionamento della fibra ottica a Settimo. In diversi punti della città, tra cui via Mazzini, in pieno centro, infatti, sono stati avviati i cantieri per realizzare l’intervento. Si tratta di cantieri molto veloci, che hanno una durata breve.

I lavori

Gli interventi consistono, sostanzialmente, nella posa di cavi. Questi vengono messi lungo la viabilità comunale. Da tempo la città di Settimo sta portando avanti questi lavori, per cercare di migliorare le comunicazioni in rete. Si tratta, quindi, di un’opera assolutamente molto utile.

L’obiettivo

Grazie al posizionamento della fibra, dunque, anche a Settimo sarà molto più veloce navigare su internet. Qualche settimana fa lo stesso tipo di intervento era stato realizzato anche lungo l’intero asse di via Castiglione, che porta verso il centro della città.