Fognature, in via Martiri della Liberà a San Mauro lavori prorogati fino a sabato 20 gennaio.

Fognature

Sono stati prorogati fino a sabato 20 gennaio i lavori urgenti per ripristinare la condotta fognaria in via Martiri della Libertà a San Mauro. L’annuncio è di qualche ora fa. Dunque l’asse di strada compreso tra i civici 125 e 127 sarà chiuso al traffico sino alla conclusione degli interventi.

I disagi

Con la chiusura di questo tratto di strada, dunque, anche la viabilità subirà delle modifiche rispetto al normale. Il traffico automobilistico, infatti, sarà totalmente deviato verso il tunnel, sia nella direzione della collina che verso Torino. Anche i mezzi di trasporto pubblico della Gtt saranno deviati verso il Tunnel e le fermate di Via Martiri della Libertà verranno soppresse.

L’intervento

I lavori per la rete fognaria avevano preso il via nella mattinata di lunedì scorso. In base ad un primo programma il termine per gli interventi era previsto per la giornata di mercoledì 17, con la riapertura della strada a partire dalle 18. Con questa proroga, quindi, sono stati programmati altri tre giorni di chiusura.