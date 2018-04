Fondi per il sociale col 5 per mille a Rivalba.

Fondi per il sociale

Anche quest’anno i cittadini di Rivalba avranno la possibilità di versare il 5 per mille delle trattenute Irpef, a favore del proprio Comune. Questo, come sempre, al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi. Si tratta di un’opportunità certamente molto importante, per poter contribuire in maniera effettiva e diretta, a portare avanti servizi del territorio.

Il sociale

Tutti i fondi che verranno raccolti, dunque, saranno poi destinati ad interventi nell’ambito del sociale. Non si tratta di una novità. Da tempo infatti, i fondi raccolti dai Comuni della collina vengono poi girati ad interventi che tengono effettivamente conto di quelle che sono le reali necessità del territorio.

Il Cisa

I Comuni della collina, dunque, seguono tutto quello che riguarda l’ambito del sociale attraverso il Cisa, il Consorzio intercomunale della zona. Questo, oltre a Rivalba, comprende anche Sciolze, Cinzano, San Raffaele, Castiglione, Gassino e San Mauro. Tutte queste realtà da sempre portano avanti, per il sociale, progetti insieme.