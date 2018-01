Giovani degli oratori di Settimo Torinese in marcia per la Pace.

I giovani degli oratori

Giovani degli oratori oggi pomeriggio hanno effettuato una marcia simbolica per la Pace.

Gli oratori

Hanno partecipato infatti, nel pomeriggio di oggi, sabato 27 gennaio, i giovani che frequentano gli oratori di Settimo. I ragazzi sono partiti in corteo delle parrocchie di riferimento per ritrovarsi poi nel piazzale della chiesa San Pietro in Vincoli.

I balli

I ragazzi in piazza si sono riuniti e hanno cantato e ballato.