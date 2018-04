Guardia medica cambia sede ECCO DOVE.

Guardia medica cambia sede

Come annunciato nei mesi scorsi la Guardia Medica è pronta a cambiare sede. Dopo anni di “studi” per una nuova sistema per l’ambulatorio, nei prossimi giorni si terrà il vero e proprio “trasloco” all’interno della nuova sistemazione individuata dall’Azienda Sanitaria Locale To4, che comprende il distretto di Chivasso, Settimo e San Mauro, per citare i comuni più popolosi. L’ambulatorio storicamente in funzione in via Leinì 70, sede dell’Asl e della Croce Rossa Italiana, sarà presto dismesso.

La data del trasloco

Il cambio di sede è previsto per il prossimo martedì 27 marzo. L’ambulatorio della Guardia Medica sarà quindi attivo, dalle 20 di martedì prossimo, all’interno dell’Ospedale Civico di Settimo, in via Santa Cristina. I nuovi locali dedicati ai medici di Comunità Assistenziale (ex guardia medica) saranno al piano terra della struttura sanitaria cittadina. Il numero di telefono resta, però, invariato. I medici saranno infatti reperibili al numero 011-8005605 .

Ospedale e Casa della Salute

Il cambio di sede rientra, in qualche modo, in un progetto sanitario più ampio. Si tratta infatti dell’apertura della nuova “Casa della Salute” allestita proprio al pian terreno dell’Ospedale Civico di Settimo. Dopo mesi di lavori e dopo una presentazione ufficiale che si è tenuta nelle scorse settimane, con tanto di Open Day a cui ha partecipato l’assessore regionale alla Sanità Saitta, il progetto della Casa della Salute è pronto a partire. E il trasloco della Guardia Medica all’interno di questi spazi rientra a pieno titolo nel progetto di evoluzione.