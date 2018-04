Lamette abbandonate a Po. E’ questo quello che una donna, insieme al suo cane a passeggio, ha trovato quest’oggi, domenica 25 marzo. Massima allerta in città.

Una donna quest’oggi ha scelto di fare una passeggiata con il proprio cane lungo il fiume Po a San Mauro Torinese. Ed ecco, che una volta giunta sul greto del fiume, ha trovato delle lamette abbandonate.

Massima attenzione

La donna ha scattato una foto e l’ha immediatamente pubblicata sui social. Un modo per comunicare a tutti la sua scoperta e mettere in guardia chi nei giorni a seguire sceglie quella meta per la sue camminate. E’ importante anche prestare molta attenzione dove passano i cani prima che rimangano feriti.