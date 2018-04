Lavori cavalcavia le modifiche alla viabilità.

Lavori cavalcavia

A partire da mercoledì 2 maggio sarà allestito il cantiere sul ponte 8 Agosto, ovvero il tratto che attraversa l’autostrada Torino-Milano.

Modifiche alla viabilità

Il cantiere, per le intere giornate dei lavori, provocherà il senso unico alternato. Sarà infatti regolato da un impianto semaforico accesso h24. Tuttavia, saranno possibili code e rallentamenti.

L’intervento

L’intervento prevede il ripristino di un giunto strutturale. A seguire saranno eseguite anche le fresature trasversali alla carreggiata. Infatti verranno installate bande rumorose per indurre al rallentamento prima del tratto in curva. Un’opera quindi necessaria per prevenire il rischio di incidente, molto alto in quel tratto di strada.