Lavori in centro a San Mauro Torinese. Proprio per questo motivo la strada è chiusa. Si tratta di via Diaz, una traversa di via Martiri della Libertà.

Lavori in centro

Via Diaz è una delle vie traverse di via Martiri della Libertà e da alcuni giorni è interessata da alcuni lavori pubblici. Per questo motivo, infatti, il tratto di strada è stato chiuso al traffico e riaprire solamente una volta terminati tutti i lavori.

Comunicazione di servizio

Via Diaz è una via a pochi passi da piazza Europa a San Mauro. Grandi problemi alla viabilità non si sono registrati ancora essendo una via laterale. Inoltre, questi lavori si concluderanno la prossima settimana. Infatti, manca la posa ancora del porfido.